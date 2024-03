BELORUSKI MEDIJI PLASIRALI UŽASNU VEST! Dečko Arine Sabalenke je izvršio samoubistvo?

Jutros je kao bomba odjeknula vest da je dečko Arine Sabalenke, Konstantin Kolcov preminuo.

Sada mediji iz Belorusije javljaju da je bivši hokejaš izvršio samoubistvo.

Kolcov je igrao za reprezentaciju Belorusije na Olimpijskim igrama 2002. i 2010. i proveo je deo tri sezone u Pitsburg Pingvinsima od 2002. i 2006. godine.

Arina Sabalenka je tako ostala bez svoje velike ljubavi, čoveka koji joj je bio naveća podrška i oslonac u životu i karijeri.

⚡️ Former Belarusian national hockey team player Konstantin Koltsov committed suicide.



The https://t.co/pTlid5Fp78 representative received a response from the Miami police.



1/2 pic.twitter.com/7l7ipxtLOy