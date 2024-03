PRVI SNIMAK SLAVNE TENISERKE NAKON TRAGIČNE SMRTI DEČKA: Arina Sabalenka izašla na teren obučena u CRNINU! (VIDEO)

Istog dana kada se pojavila vest da je u 42. godini života preminuo Konstantin Kolcov, bivši hokejaš i dugogodišnji dečko proslavljene teniserke Arine Sabalenke, Beloruskinja je izašla na teniski teren i odradila trening!

Svi su očekivali da će Arina zbog jezive tragedije otkazati nastup na Mastersu u Majamiju, ali teniserka nije odustala od učešća na turniru.

Na društvenim mrežama pojavio se i prvi snimak Sabalenke nakon stravične tragedije. Slavna teniserka je nakon užasne vesti izašla na teren u crnini i odradila trening.

Snimak je izazvao lavinu reakcija. Mnogi joj šalju poruke podrške, smatraju da je donela ispravnu odluku i da će joj tenis pomoći da skrene misli sa užasa koji ju je zadesio. S druge strane, ima i onih koji je osuđuju i optužuju da je bezosećajna.

Sabalenka u Majamiju neće davati izjave novinarima i neće se pojavljivati na konferencijama za medije kako bi izbegla pitanja o tragediji.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU