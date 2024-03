SKOČIO JE S MOSTA PRE 20 GODINA, A TELO NIKADA NISU PRONAŠLI! MISTERIOZNA smrt čuvenog pevača i dalje pod velom tajne, ovo su detalji!

Pevač narodne muzike Dušan Kostić preminuo je 13. maja 1996. godine, kada je navodno izvršio samoubistvo skokom sa Pančevačkog mosta, ali njegova smrt je i dan danas misterija.

Navodno je pevač izvršio samoubistvo, ali do danas se ne zna šta se sa njim tačno desilo s obzirom da njegovo telo nikada nije pronađeno, i samim tim njegovi roditelji nisu ni sahranili sina, a pismo koje je poslao porodici je stiglo tek nakon njegove smrti.

Pisalo se i da je Dušan "viđen kako skače preko ograde Pančevačkog mosta, između stubova 39 i 41, odakle se više nije živ pojavio".

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je, a na koverti nije bilo ni potpisa, ni pečata.

Njegova supruga ispričala je da ona i njihove porodice mnogo toga ne razumeju.

- U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. On je izjavio da je samo video nekog čoveka kako skače. I taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno - rekla je Nevenka svojevremeno i dodala:

- Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me - kazala je ona tada, sigurna da "tu nisu čista posla".

Jedini očevidac skoka s mosta navodno je bio radnik ŽTP koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pevač. Dušanovo telo nikada nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za gradske priče.

Prema jednoj verziji, on je ubijen, a samoubistvo je iscenirano da bi se zločin prikrio. Bilo je i onih koji su verovali da je pevač bio u depresiji kada se ubio jer navodno nije mogao da vrati staru slavu.

