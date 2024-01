OD TOG TRENUTKA SE SVE PROMENILO: Kako jedna Novakova pobeda unišitila Alkaraza (VIDEO)

Poraz Karlosa Alkaraza od Aleksandera Zvereva u četvrfinalu Australijan opena teniska je tema broj jedan.

Španac je u Melburn došao sa najvišim ambicijama, ali je opet razočarao i ostao bez prilike da eventutalnom titulom svrgne Novaka Đokovića sa vrha ATP liste.

Alkarazov pad uslediod je posle finala mastersa u Sisinitiju kada je posle gotovo četiri sata borbe izgubio upravo od Novaka. Imao je tada španski teniser set i brejk prednosti, Đoković je bio u nokdaunu, ali je uspeo da napravi neverovatan preokret i dođe do trofeja.

Bio je to važan psihološki momenat za obojicu. Karlitos se rasplakao nakon tog meča, a koliko je pao mentalno, ali i u formi, najbolje svedoči podatak da od tog trenutka više nije igrao nijedno finale!

Feel for him!!!

