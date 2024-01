REČI KOJE ĆE PROGANJATI KARLOSA ALKARAZA! Precrtali Đokovića, STAVILI KRUNU mladom Špancu... Sada su se GORKO POKAJALI!

U trenutku u kojem je Karlos Alkaraz ispao u četvrtfinalu Australijan opena protiv Aleksandra Saše Zvereva, postalo je jasno da Španac neće biti prvi ni posle Melburna. Jer će prvi na ATP listi ostati Novak Đoković. Isto tako, nakon što nije stigao ni među četiri najbolja u Melburnu, ipak se nazire odgovor na tvrdnju kompanije "Najki", njegovog sponzora, da je "pred nama Alkarazova era".

"U godini u kojoj godine nisu bitne i u kojoj se neverovatni udarci serviraju sa osmehom. Čestitamo Karlosu Alkarazu, najmlađem 'Broju jedan' na svetu. Tvoje vreme je tek počelo", pisalo je u toj objavi kompanije koja stoji iza Španca.

Objavljena je ta reklama posle Vimbldona, jedinog grend slema koji prošle sezone nije osvojio Novak Đoković. Srbin je nakon toga savladao Španca u Sinsinatiju, potom je i na US Openu osvojio trofej, a potom je osvojio i Završni masters u Torinu, pobedom protiv Janika Sinera.

Na grend slemu u Melburnu, Novak je stigao u polufinale, kao i njegov protivnik Janik Siner, kao i Danil Medvedev i Aleksander Saša Zverev. Alkaraz tu još nije i sigurno je da će u jednom trenutku stići. Međutim, njegova era deluje da ipak nije počela. I da se tenis još igra u eri jednog drugog tenisera. Preziva se na "Ić".

The Alcaraz Era is upon us.



An age in which age doesn’t matter and impossible shots are served with a smile 😏



Congrats Carlos Alcaraz, youngest world no.1, on major no.2.



Your time has only just begun. pic.twitter.com/tY04nrt3of