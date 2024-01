"ĐOKOVIĆ JE NAJVEĆI KOGA SAM IKAD VIDEO": Sinerov je trener oduševljen Srbinom

Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu Australijan opena. Bolji od njega bio je Janik Siner, a trener italijanskog tenisera, Daren Kejhil pohvalno je govorio o srpskom asu.

On je istakao da je Nole najveći ikada u istoriji "belog sporta" i da ima još mnogo da ponudi tenisu.

"Osvojiti 24 grend slema... Novak Đoković je najveći koga sam ikada video, mislim da više nema pitanja u vezi ovoga. A od njega ima još mnogo toga da pruži2, rekao je Kejhil.

Jannik Sinner’s coach Darren Cahill on Novak Djokovic:



"To win 24 Grand Slams . . . Novak Djokovic is the greatest I have ever seen, I don't think there is any question about this anymore. And there's more to come from him too." pic.twitter.com/woDmLqeZ5y