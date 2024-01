Novak Đoković uslikan u avionu sa neočekivanim 'gostom', otkriveno gde se zaputio nakon Australijan opena

Nije Novak Đoković uspeo da odbrani pehar na Australijan openu, porazom od Janika Sinera završio je učešće u polufinalu, a nakon dodatnog dana boravka u zemlji "kengura" otputovao je na dobro poznatu lokaciju.

Nole je uslikan u avionu zajedno sa premijerom pokrajine Tamil Nadu u Indiji M. K. Stalinom uz opis koji je otkrio u koje mesto se zaputio.

- Iznenađenje na nebu, sreo sam tenisku legendu Novaka Đokovića na putu ka Španiji.

Srpski as inače poseduje vilu u Marbelji što je najverovatnije i njegova destinacija na kojoj će napuniti baterije i spremiti se za izazove koji ga očekuju od marta. Najpre u Indijan Velsu od šestog dana navedenog meseca.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin was thrilled after he met tennis great Novak Djokovic en route to Spain. The DMK chief took to social media to share a photo from their "surprise" in-flight meeting.



"Surprise in the skies. Met tennis legend Novak Djokovic en route to Spain,"… pic.twitter.com/3pkgXfmVZ3