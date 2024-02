ISPLIVALE FOTOGRAFIJE: Evo GDE je OTPUTOVAO Novak Đoković! (FOTO)

Novak Đoković je poražen u poluninalu Australijan opena od Janika Sinera rezultatom 3:1, a nakon neuspeha odlučio je da napravi pauzu sve do turnira u Indijan Velsu koji je na programu od četvrtog marta.

Nole je iz Australije otputovao u Španiju, tačnije u Marbelju gde ima velelepnu vilu, ali se tamo nije dugo zadržao.

Naime, isplivale su slike koje pokazuju da je otišao na sever Italije, u pokrajinu Južni Tirol na odmor sa porodicom.



U subotu su doputovali u Bolcano, a očekuje se da u narednim danima borave u okolini poznatog skijališta Val Gardena. Đoković je i 2020. godine zimovao na ovoj destinaciji, dobro se proveo i opet se vratio u Italiju.

Novaka fanovi saleću gde god da se pojavi, tako da mu je teško da ostane u ilegali na bilo kojoj destinaciji na kugli zemaljskoj.

Što se narednog turnira tiče, Novak nije nastupao na Indijan Velsu od 2019. godine, zbog nemogućnosti ulaska u SAD zbog vakcinacije.

