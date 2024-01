ŠOKIRAO NOVAKA NA AO, PA NESTAO SA SAMO 24 GODINE: Neverovatna sudbina tenisera koji je pre Sinera srušio Đokovića u Melburnu

Novi šampion Australijan opena, mladi Italijan Janik Siner, uspeo je da prekine rekordan niz Novaka Đoković od 33 vezane pobede na popularnom "Ozi openu".

Siner je savladao Novaka u polufinalu rezultatom 3:1 i tako mu naneo prvi poraz u samoj završnici turnira u Melburnu.

Novak je jubilarnu 10. titulu u Melburnu osvojio 2023. godine, a uz neplaniranu pauzu 2022. godine, iz dobro poznatih razloga, slavio je na prvom Grend slemu u sezoni 2019, 2020. i 2021. godine.

Zato i ne čudi što mnogi ne pamte ko je poslednji igrač koji je pre Janika Sinera uspeo da savlada Đokovića na Australijan openu.

Reč je o momku iz Južne Koreje - Hjeonu Čungu.

Čung je 2018. godine šokirao svet pobedom u četvrtom kolu prvog grend slema u sezoni. Novak je tada imao veliki problem sa povredom lakta zbog čega je pao na ATP listi.

U Melburn je stigao kao 14. nosilac, a Čung, tada 58. teniser sveta, imao je turnir snova.

INCREDIBLE! 🌟



Hyeon #Chung becomes the first Korean player in history - man or woman - to reach the QF at a Grand Slam.#AusOpen pic.twitter.com/R67I9fLEmn