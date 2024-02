ĐOKOVIĆ PRIMA UDARCE SA SVIH STRANA: Zapadnjaci pronašli novi način da PONIZE Novaka!

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković zbog svojih neospornih uspeha postao je glavni neprijatelj zapadnih medija i ljubitelja "belog sporta", koji maltene svakodnevno pokušavaju da pronađu nešto u čemu Nole nije najbolji.

Ovog puta, pronašli su statističku kategoriju u kojoj je Janik Siner bolji od Đokovića.

U pitanju je skor protiv pet najboljih tenisera planete u proteklih godinu dana.



Italijan se u tom periodu 18 puta sastao sa nekim od prve petorice na ATP listi, a ima učinak 14-4.

Sa druge strane, Đoković je u istom periodu odigrao 12 takvih mečeva i ostvario je sedam pobeda i pet poraza.

Sličnu uspešnost kao Novak ima i Karlos Alkaraz, koji je na deset duela sa pettoricom najboljih upisao šest trijumfa i četiri neuspeha.

W/L Record of the current Top 10 players against Top 5 in the last 52 weeks:



🇮🇹 Sinner 14-4



🇪🇸 Alcaraz 6-4

🇷🇸 Djokovic 7-5



🇷🇺 Medvedev 4-7

🇩🇰 Rune 3-6

🇩🇪 Zverev 4-10

🇺🇸 Fritz 1-4

🇵🇱 Hurkacz 1-6

🇷🇺 Rublev 1-7

🇬🇷 Tsitsipas 0-5 pic.twitter.com/R0HLTCmWJw