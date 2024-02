Stigla potvrda iz Amerike: Novak Đoković posle pet godina igra na velikom turniru!

Iako mnogi nisu očekivali da će na Australijan openu biti kraj tek u polufinalu za najboljeg tenisera sveta, Novak Đoković je odlučio da neće biti na teniskim terenima u narednih mesec dana, ali je najavio da će igrati u Indijan Velsu. To su potvrdili i Amerikanci.

Odsustvo Đokovića otvara vrata njegovim konkurentima, posebno Karlosu Alkarasu i prošlogodišnjem osvajaču Dubaija, Danilu Medvedevu.

Srbin ne brani nijedan bod u narednom periodu, dok Alkaras brani 550 bodova do Indijan Velsa, što znači da bi osvajanje dva turnira moglo značajno da ugrozi Đokovićevo liderstvo.

