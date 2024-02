'PRONAĐEN JE MRTAV U STANU' Preminuo POZNATI SPORTISTA, majka neutešna: Ležao je sa slušalicama...

Bivši brazilski klizač Gabrijel Onmaht (23) pronađen je mrtav u svom domu u Šafhauzenu u Švajcarskoj.

Nesrećnog mladića majka je pronašla mrtvog na krevetu sa slušalicama u ušima.

"Pronašli smo ga mrtvog u njegovom stanu, na kauču. Forenzički nalaz nije ukazivao na provalu ili nešto slično. Ležao je sa slušalicama, pa sam mislila da me nije čuo kada sam stigla. Prišla sam bliže i shvatila... Mislimo da je to bio srčani udar", otkrila je neutešna majka Fatima za Globo Esporte.

