'TO MOGU DA VAN GARANTUJEM!' Francuskinja veruje u Đokovića: Novak je propustio šansu u Melburnu, ali neće u nastavku sezone

Novak Đoković nije uspeo da osvoji Australijan open, ali u njega i dalje veruje bivša šampionka Vimbldona, Marion Bartoli.

Francuskinja smatra je da je rezultat u Melburnu bio "incident" za najboljeg tenisera sveta i da će pokazati u nastavku sezone koliko je moćan.

- Novak je imao izuzetnu 2023. Ovu je počeo nekako istrošeno, umoran. Posle Australijan opena postoji još nekoliko ključnih tačaka za Novaka - rekla je Bartoli.

Ona ističe da će se Novak već na Rolan Garosu vratiti u prepoznatljivi ritam.

- Mislim da bi trebalo da se dobro odmori i napuni baterije pre Rolan Garosa, Vimbldona i Olimpijskih igara. Biće to izazovna sekvenca za osvajanje, dve promene podloge, ali trebalo bi da bude spreman. Mladi ga opasno pritiskaju, mada neuspeh na Australijan openu ostaje po meni samo nesrećan splet okolnosti.

Za kraj je upozorila sve koji su odlučili da otpišu Đokovića.

