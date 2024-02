Đokovićev ljuti rival završio karijeru – 'tukli su se i lomili rekete'

Letonski teniser Ernests Gulbis odlučio je da "okači reket o klin" i završi profesionalnu karijeru.

Njega su kroz karijeru pratili skandali, kontroverzne izjave i ostaće upamćen kao jedan od igrača koji nisu ispunili potencijal koji su imali.

U karijeri je osvojio šest ATP titula, a najdalje na grend slemovima je dogurao do polufinala Rolan Garosa.

Ostaće upamćen kao neko ko je odrastao i trenirao sa Novakom Đokovićem na akademiji Nikole Pilića u Minhenu.

Međutim, umesto prijateljstva sa najboljim igračem svih vremena, izabrao je da mu bude rival, pa čak i neko ko, najblaže rečeno, nije voleo srpskog tenisera.

O njihovoj netrpeljivosti pričao je još jedan polaznik Pilićeve akademije, Kozmin Georgesku.

Ernests Gulbis officially retired.



Former top 10 and Grand Slam semifinalist, his last match was more than one year ago. pic.twitter.com/rj8IVF18Uc