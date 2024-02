Medvedev: Kada sam video fotku Đokovića i Nadala, samo jedna stvar mi nije bila jasna (VIDEO)

Ruski teniser Danil Medvedev priznao je da je bio malo iznenađen kada je video zajedničku fotografiju Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u avionu!

Medvedev se trenutno nalazi u Dubaiju gde brani titulu, dok će se u međuvremenu i sam pridružiti pomenutom dvojcu koji je istim avionom otišao u Sjedinjene Američke Države na turneju.

- Pre svega, bio sam iznenađen. Gde idu tako rano, Indijan Vels? Zašto tako rano? Zabavno. Pretpostavljam da nisu sigurno razgovarali jedno sa drugim da bi izabrali isti let. Pretpostavljam da je iznenađenje za njih - rekao je Medvedev za "The National" i dodao:

Daniil Medvedev on the Nadal-Djokovic airplane photo:



"First of all, I was surprised. Where are they going so early. Indian Wells? Why so early? It's fun. I guess they didn't for sure talk to each other before to choose the same flight. I guess it was a surprise for them." pic.twitter.com/CeY9UdRy72