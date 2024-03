HAOS U INDIJAN VELSU! Danil Medvedev tražio hitno izvinjenje (VIDEO)

Danil Medvedev plasirao se u polufinale Indijan Velsa pošto je u dva seta savladao Holgera Runea (7:5, 6:4),ali su ovaj okršaj pratile i brojne tenzije.

Prilikom jednog poena u kom je Rune na mreži gađao Medvedeva u telo, Rus se iznervirao i verbalno je napao Danca.

Nije se svideo Danilu ovaj potez, te je od Runea tražio izvinjenje, nastao je haos, ali se sve okončalo na korektan način - pozdravom dvojice tenisera na mreži.

Medvedev vs. Rune is getting a little spicy 🌶#IndianWells | #TennisParadisepic.twitter.com/gSMJUNekXe