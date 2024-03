KAKAV ŠOK U INDIJAN VELSU! Ovo niko nije očekivao: Peti teniser sveta potpuno neočekivano ISPAO sa turnira!

Ruski teniser Andrej Rubljov neočekivano je eliminisan u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu, pošto je od njega u dva seta bio bolji Čeh Jirži Lehečka rezultatom 6:4, 6:4.

Lehečka je tako postao prvi teniser iz Češke koji je u poslednjoj deceniji uspeo da zabeleži pobedu protiv tenisera iz Top 5.

Rival u narednom kolu biće mu Stefanos Cicipas iz Grčke.

Sjajno je krenuo Čeh od samog starta meča. Već u prvom gemu je napravio brejk i stigao do ključne prednosti. Bio je siguran na svom servisu i zasluženo je stigao do prednosti.

