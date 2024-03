SKANDAL U DUBAIJU - RUBLJOV IZBAČEN SA TURNIRA! Ruski teniser diskvalifikovan - sudije su bile neumoljive (VIDEO)

Ruski teniser Andrej Rubljov napravio je ogroman skandal na turniru u Dubaiju!

On je u meču protiv Aleksandra Bublika besneo na linijskog sudiju, kome se uneo u lice i počeo da ga psuje pošto je izgubio gem u odlučujućem trećem setu.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY