OBOREN SVETSKI REKORD: Femke Bol osvojila zlato na 400 metara u Glazgovu i ispisala istoriju 'kraljice sportova' (VIDEO)

Holandska atletičarka, Femke Bol osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Glazovu, uz novi svetski rekord.

Femke Bol je do svoje prve svetske titule u dvorani i svetskog rekorda stigla rezultatom 49,17 sekundi. Ona je tako oborila sopstveni rekord pošto je sredinom februara tokom holandskog prvenstva ovu deonicu istrčala za 49,24 sekunde.

Ona je slavila ispred sunarodnice Like Klaver (50,16) i Amerikanke Aleksis Holms (50,24).

