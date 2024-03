NOLE BI MOGAO DA ZAIGRA ZA ORLOVE: Napravio spektakl, a da nije ni počeo sa takmičenjem (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković je čovek koji se dobro snalazi u svim sportovima.

Dok čeka svoj prvi meč na mastersu u Indijan Velsu, najbolji svetski igrač Novak Đoković nastavio je da uživa i u vanteniskim aktivnostima.

Novak je odlično raspoložen, a pred jedan od treninga pokazao je fudbalsko umeće.

Novak and Aryna having fun together on the field!! 🤩 pic.twitter.com/5HcauSJni3