NOVI ŠOK U INDIJAN VELSU: Eliminisana druga teniserka sveta (VIDEO)

Američka teniserka, Ema Navaro pobedila je prošlogodišnju finalistkinju Indijan Velsa i drugu na VTA listi Arinu Sabalenku rezultatom 2:1 po setovima 6:3, 3:6, 6:2 i tako ostvarila najveći uspeh u karijeri, plasmanom u četvrtfinale turnira u kalifornijskoj pustinji.

Trenutno 23. igračica planete nikad nije dogurala dalje od trećeg kola na grend slem turnirima ili turnirima iz serije 1.000, ali je u na ovom nadmetanju zablistala i za plasman u polufinale sastaće se sa boljom iz duela Dijane Peri - Marija Sakari.

U prva dva seta presudio je po jedan brejk, dok je u trećem Amerikanka čak tri puta oduzela servis Beloruskinji kojoj ni to što je jednom rivalki oduzela servis u tom delu meča nije pomoglo.

Sabalenka je, podsetimo, aktuelna šampionka Australijan opena.

Have a day Emma 👏🔥



Emma Navarro secures the biggest win of her career! She defeats No.2 seed Sabalenka on home soil 6-3, 3-6, 6-2! #TennisParadise pic.twitter.com/8loGxiNcEE