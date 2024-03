ZBOG OVOGA JE ĐOKOVIĆ OTPUSTIO IVANIŠEVIĆA?! Da li je ovo kap koja je prelila čašu... (VIDEO)

Novak Đoković je rešio da promeni trenera, ali mnogi još tragaju za odgovorom na pitanje - zašto Goran Ivanišević više to nije?

Veo tajne ne samo da je i dalje prisutan, već je sve više i teorija zašto je zbog prekida saradnje došlo.

Pod naslovom "Goranu je jedna stvar bila previše, sve je počelo prošle jeseni", splitska "Slobodna Dalmacija" je istakla da je Ivaniševiću smetao akumulirani zamor od napornog Đokovićevog režima, ističu hrvatski mediji da su "njih dvojica razgovara o mogućem završetku saradnje još po završetku prošle sezone", ali Novakovi navijači sve više u prvi plan ističu - poslednji veliki izliv besa koji je Srbin pokazao prema pomenutom strategu, ali i ostatku stručnog štaba.

Desilo se to u polufinalu ovogodišnjeg Australijan opena, u kome je Novak Đoković izgubio od potonjeg šampiona, Janika Sinera.

Na početku četvrtog seta, nakon što je Nole gubio sa 0:2 u deonicama, pa treću osvojio u taj-brejku, Italijan je napravio odlučujući korak ka trijumfu: napravio je brejk i poveo sa 3:1.

Nemoć koju je u tim trenucima osećao na terenu, srpski tenis je pretočio u bes prema saradnicima:

