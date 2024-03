BRAVO ŠAMPIONI! Tri medalje za Srbiju na MMA šampionatu Evrope

Tim Srbije započeo je Evropsko prvenstvo u MMA u Beogradu sa tri medalje u kategoriji mladih - zlatnom, srebrnom i bronzanam.

Stevo Pilipović otvorio je niz u kategoriji do 44 kg pobedom nad Izraelcem Noarom Fernandezom, jednoglasnom odlukom sudija.

Najveći uspeh postigao je Mateja Dakserović, koji je dominirao u tri borbe do finala u kategoriji do 72 kg.

Sve tri borbe završio je pre nego što su sudije donele odluku i to spektakularnim završnicama "armbar" i " RNC - rear naked choke".

U velikom finalu protiv Ukrajinca Ivana Stefanišina, Dakserović je potvrdio svoju dominaciju i doneo Srbiji prvu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u MMA.

Iako je u polufinalu izgubio od Ukrajinca Nikite Artimenka, Pilipović je doneo Srbiji prvu bronzanu medalju na ovom Evropskom prvenstvu.

Korak dalje otišao je Vladimir Ostojić u kategoriji do 77 kg.

Ostojić je trijumfovao nad Izraelcem Omri Vahnunom odlukom sudija, nastavio niz novom pobedom i u polufinalu protiv takmičara iz Gruzije.

Nažalost, povreda leđa sprečila je Ostojića da nastavi borbu za zlato, pa je Srbiji doneo medalju srebrne boje.