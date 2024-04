ĐOKOVIĆ BI 'STAVIO SVOJ ŽIVOT' U NADALOVE RUKE! Novak dobio šokirao izjavom

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, dobio je jedno neugodno i zanimljivo pitanje na koje je imao zanimljiv odgovor.

Đoković je bio jedan od tenisera koji je učestvovao u zanimljivom snimku gde je odgovorio na pitanje:

- Kog igrača biste izabrali da osvoji set kako bi vam sačuvao život?

Na ovo nezgodno pitanje Novak je odgovorio više nego zanimljivo:

- Rafaela Nadala na šljaci - ispalio je on i tako otkrio da bi "stavio svoj život" u ruke velikog rivala.

Interviewer: "One player to win a set to save your life?"



Dominic Thiem: "Rafa."



Grigor Dimitrov: "Rafa."



Alex de Minaur: "Rafa."



Felix Auger Aliassime: "Nadal."



Borna Coric: "Nadal."



Novak Djokovic: "Nadal."pic.twitter.com/N2xubrrG2z