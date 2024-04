OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Rud prestigao Sinera (VIDEO)

Italijanski teniser, Janik Siner je i dalje najtrofejniji teniser u 2024, ali više nije i igrač sa najviše pobeda u sezoni. Taj oreol mu je u Barseloni preoteo Kasper Rud.

Italijan je prvi poraz doživeo tek u Indijan Velsu, gde je u polufinalu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa.

Janik Siner je trenutno možda i glavni konkurent Novaku Đokoviću za prvom mestu na ATP listi.

Ali Italijan je upao u blagu krizu, jer je poražen u polufinalu Mastersa u Monte Karlu, gde je izgubio od Grka Stefanosa Cicipasa, koji je kasnije i osvojio trofej.

On je u finalu bio bolji od Kaspera Ruda, koji je uspeo da napokon pobedi nekog od trojice najboljih tenisera na ATP listi. Norvežanin je slavio protiv Novaka Đokovića, ali nije uspeo da dođe do titule u Kneževini.

Nastavio je Rud sa dobrim igrama na sledećem turniru u Barseloni, gde se plasirao u četvrtfinale.

Man on a mission 🚀@CasperRuud98 knocks out Thompson 6-1 6-4 to reach the last 8 in Barcelona!@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/iDnbOaUZmx