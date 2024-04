NORVEŽANIN ZAUSTAVIO CICIPASA I OSVOJIO PRVI VELIKI TROFEJ: Kasper Rud pobednik turnira u Barseloni (FOTO)

Kasper Rud norveški teniser osvojio je turnir u Barseloni, trijumfom nad Stefanosom Cicipasom u finalu.

Rud je do pobede stigao posle 91 minuta igre – 7:5, 6:3.

Tako je osvojio 11. trofej u karijeri, prvi, a da nije iz ATP 250 kategorije.

Dugo je Rud čekao na nešto veću titulu, iako je tokom karijere igrao finala ozbiljnih turnira – Rolan Garosa (2), US opena, Monte Karla, Majamija, Torina.

Bio je ovo peti međusobni duel Ruda i Cicipasa i treća pobeda za Norvežanina.

One set from the BIGGEST title of his career! 👀@CasperRuud98 leads Tsitsipas 7-5 in Barcelona@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/62DEVPGxjS