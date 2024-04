Srpska ženska boks armada startovala pobedama na EP u boksu u Beogradu (FOTO)

Peti dan takmičenja na Evropskom prvenstvu u boksu za seniorke i seniore 2024. koje se održava pod svodovima hale “Aleksandar Nikolić” doneo je prvi izlazak dama u ring na ovom šampionatu.

Led je probila Natalija Šadrina koja će Srbiju predstavljati i na Olimpijskim igrama u Parizu. Srpska reprezentativka u konkurenciji do 60kg borila se protiv Beloruskinje Ale Ivaškević i ostvarila ubedljivu pobedu. Naredni meč za plasman u polufinale i osiguranu medalju Šadrina boksuje protiv Slovakinje Miroslave Jedinakove. Ovaj meč zakazan je za utorak 23. aprila.

“Protivnica je bila dosta jaka, znamo se od ranije i imamo drugarski odnos. To nije ništa promenilo tok meča jer isto boksuješ za svoju zemlju bilo da poznaješ protivnika ili ne. Dosta je jaka konkurencija i nema stajanja, treniram non stop kako bi bila u odličnoj formi za osvajanje medalje” – istakla je Šadrina.

Usledio je meč Nikoline Gajić protiv Beloruskinje Aline Veber u kategoriji do 75kg u kome je briljirala srpska reprezentativka i ostvarila plasman u četvrtfinale gde će snage odmeriti sa drugim nosiocem Litvankom Gabrijelom Stonkute.

“Nije ovo bio moj maksimum, čuvam se za nastavak. Malo teže sam ušla u meč, ali imali smo dobru taktiku i uspela sam da pobedim. Protivnica je bila dosta nezgodna, mnogo se rvala a to nije moj stil jer ja boksujem tehnički i nisam fajter. Ali sutra se opet susrećem sa bokserkom koja je fajter i dosta je niža od mene, poznajem je od ranije i nadam se da ću sutra pobediti. Mislim da sam sad u mnogo boljoj formi nego na početku priprema i očekujem da ću osvojiti medalju” – rekla je Gajićeva.

Srpska reprezentativka Nina Radovanović u kategoriji do 50 kg borila se protiv Mađarice Petre Mezei za plasman u četvrtfinale i ostvarila sjajnu pobedu koja je vodi u meč protiv drugog nosioca Azerbejdžanke Marojne Savrijeve.

“Drago mi je da sam pobedila. Ne mogu da kažem da je bilo sasvim lako, ali sam se izborila do pobede. Ne bih da mnogo komentarišem unapred. Sledeća protivnica mi je Azerbejdžanka sa kojim nikad nisam boksovala. Možda je i bolje tako kako bih potpuno fokusirano ušla u borbu. Verovatno da je manje iskusna s obzirom na moje godine, ali na sve sam spremna. Idemo dalje!” – istakla je Nina Radovanović.

U kategoriji do 52kg srpska reprezentativka Dragana Jovanović eliminisala je Moldavku Maju Odaiju, u narednom meču boriće se za osiguranu medalju protiv prvog nosioca Beloruskinje Julije Apanasović.

“Protivnica iz Moldavije koju sam pobedila je starija od mene 17 godina, mislila sam da će biti mnogo teže s obzirom da je ovo moja prva seniorska godina i svi su stariji i iskusniji od mene. Ipak, ja znam šta želim, a to su želja volja i cilj. To sam uspela da ostvarim zahvaljujući mom treneru i selektoru, bez njihove podrške ne bi mogla ništa sve ovo da postignem. Sutra me očekuje meč sa Beloruskinjom koja je treća na svetu. Nadam se da ću je pobediti i uradiću sve kako bih uzela medalju za Srbiju” – zaključila je Jovanovićeva.

