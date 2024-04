Rodžer Federer oduševio navijače: Drago mi je da se vraćam posle svih ovih godina...

Pravi ljubitelji tenisa i igrica će biti oduševljeni.

Legendarni teniser Rodžer Federer oglasio se ovog utorka i iznenadio navijače svojom objavom.

Naime, Švajcarac se oglasio kako bi najavio sovj povratak u legendarnu igricu TopSpin. Po svemu sudeći, upravo će osvajač 20 Grend slem titula biti jedan od glavnih zaštoitinih lica nove igrice koja se očekuje.

- Drago mije da se vraćam u TopSpin posle svih ovih godina - napisao je on, a u najavi igrici je dodao:

So glad to be back in TopSpin after all these years 🔥🔥 https://t.co/ub8GgQsK4N