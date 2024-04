VELIKA ŠTETA: Olga Danilović servirala za pobedu, pa posle drame izgubila u Madridu

Olga Danilović je sinoć bila na pragu velike senzacije i pobede nad 15. igračicom sveta Danijel Kolins, ali je Amerikanka na kraju slavila sa 4:6, 6:4, 7:6 (10:8). Meč na šljaci u španskoj prestonici trajalo je čak dva sata i 45 minuta.

Trenutno 122. igračica na WTA listi je odigrala sjajno, ali joj je u ključnim trenucima nedostajala sigurnost. Ona je u drugom setu imala brejk prednosti, u trećem servirala za pobedu, potom je u taj-brejk spasila pet meč-lopti, ali na kraju nije uspela da prođe dalje.

U uvodnim gemovima prvog seta nije bilo previše uzbuđenja, teniserke su bile sigurne na servisu, a onda je prva poklekla Amerikanka u petom gemu. Ipak, već u narednom kiks je napravila i Olga i prepustila gem rivalki. Tu nije bio kraj brejkovima, jer je naša teniserka ponovo u sedmom gemu uspešno napala servis protivnice za 4:3, što joj je bilo dovoljno da i osvoji prvi set.

Psihološka prednost je bila na strani Danilovićeve koja je na startu drugog seta ekspresno povela sa 2:0. Delovalo je u tim trenucima da 122. igračica ima meč u svojim rukama. Međutim, Amerikanka je odbijala da podigne belu zastavicu, pa je svoju šansu dočekala u šestom gemu i iskoristila drugu brejk loptu i rezultatski se vratila u set. Trenutno 15. igračica sveta je iskoristila pad u igri naše teniserke i u desetom gemu napravila još jedan brejk i osvojila drugi set za 1:1.

U odlučujućem, trećem setu teniserke su bile sigurne na servisu, igrali su se kratki poeni, bez prilika za brejk sve do devetog, kada je stigla do brejk lopte i odmah je iskoristila. Danilovićeva je imala servis gem za pobedu, ali je dozvolila protivnici da stigne do brejka i vrati meč u egal, pa je odluka o pobednici pala u taj-brejku. Ni tamo nije moglo bez drame, gubila je Olga sa 4:1,pa i 6:3, ali je uspela da spasi pet meč-lopti, ali ne i šestu koju je Kolins iskoristila i prošla dalje.