TOTALNI RESTART! Novak se odlučio za DRASTIČNE MERE: Zamenio CEO TIM

Srpski teniser Novak Đoković je zbog neočekivanog lošeg starta nove sezone odlučio da napravi veliki zaokret.

Moglo se naslutiti još pre nekoliiko nedelja kada je bilo "varnica" u Monte Karlu, a od ponoći je i zvanično - Marko Paniki više nije kondicioni trener najboljeg igrača sveta.

Italijan je inače bio Novakov "čovek od poverenja" sa kojim je sarađivao još od 2019. godine, međutim došlo je do zasićenja, dok takođe deluje i da srpski as nije bio zadovoljan svojom fizičkom spremom u ovoj sezoni. Zato se rastao sa Panikijem i već smo videli da je u svoj tim "vratio" Gebharda Fil-Griča (67) sa kojim je inače već sarađivao od 2009. sve do 2017. godine, međutim rastali su se zbog neslaganja oko pojedinih stvari.

Odlaskom Panikija iz stručnog štaba, Đoković je za nešto više od godinu dana promenio kompletan tim. Počelo je pred 2023. godinu kada je Đoković raskinuo saradnju sa fizioterapeutom Ulisesom Badijuom. Umesto njega tada je u tim došao Klaudio Cimalja, dok je sada uz Đokovića na svakom turniru njegov dugogodišnji prijatelj Miljan Amanović.

Ubrzo posle toga, već u Adelejdu, došlo je do svađe sa agentima - Eduardom Artaldijem i Elenom Kapeljaro, kada se u prvi mah činilo da je "problem" brat Marko. Nekoliko meseci kasnije, Đoković je i zvanično saopštio da ipak raskida saradnju sa italijanskim parom koji je uz njega bio praktično od početka karijere, a ulogu agenta preuzeo je Amerikanac Mark Maden. Već sada se može videti njegov "pečat", pošto je Đoković bio gost na "Zlatnoj lopti", brojnim NBA utakmicama i drugim događajima na kojima ga sve do skoro nismo viđali.

Nakon slabih izdanja na turneji u Americi, gde je Đoković zapravo odigrao samo dva meča na Indijan velsu, objavljeno je i da se rastaje sa Goranom Ivaniševićem, takođe zbog obostranog zasićenja. Na taj način, čitav tim sa fotografije na početku teksta više nije uz Đokovića, ali tu su nova imena.

Uz pomenutog Madena, Amanovića i Fil-Griča, vredi istaći i da je Đokovićev najvažniji saradnik sada Karlos Gomez Erera, poznat i kao "Čarli". Angažovao ga je prvo kao sparing partnera početkom 2023. godine i uloga mu je postajala sve veća i veća. Danas je na funkciji praktično tim-menadžera, odnosno bio je pomoćnik Gorana Ivaniševića, a odlaskom Hrvata čini se da sve više pomaže Noletu da "spremi" mečeve. U pitanju je inače najbolji prijatelj Novakovog brata Marka koji ipak nije promovisan u "prvog trenera", pošto je ta uloga - za sada - pripala Nenadu Zimonjiću. Ipak, zvanične potvrde o nastavku saradnje i dalje nema...

