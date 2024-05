MNOGE JE IZNENADIO ODGOVOROM! Evo šta bi Đoković radio da nije teniser

Čudno je Novaka zamisliti sa nekom drugom ulogom

Koristi ATP činjenicu da često na jednom mestu mogu da okupe najbolje tenisere sveta, te im u međuvremenu uzimaju intervjue i postavljaju zanimljiva pitanja!

Ovoga puta su ispred kamera "postavili" Karlosa Alkaraza, Janika Sinera, Aleksa de Minora, Kaspera Ruda, ali i Novaka Đokovića - te su ih pitali kojim poslom bi se bavili da nisu teniseri.

Tako je Đoković najpre rekao da ne zna, da bi potom dodao: "Samo bi bilo uključeno u neki oblik ili formu istorije."

What job would you have if you weren't a tennis player?



Tsitsipas: Cinematographer 🎞️



Korda: Astronaut 🚀



Alcaraz: 👀👔❓ pic.twitter.com/0ar7aktT1L