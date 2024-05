Drugog dana Evropskog seniorskog prvenstva u tekvondou, koje se održava u Beogradu, Srbija je osvojila dve medalje - srebro Lev Kornejev i bronzu Andrea Bokan.

Kornejev je medalju osvojio u kategoriji do 58 kg, dok je Bokan do odličja stigla u kategoriji do 53 kg.

Borbe će se održavati i narednih dana šampionata od 9 do 20 časova, dok su polufinalna nadmetanja rezervisana za termin od 18 do 20 časova.