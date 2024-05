Srpkinja osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu - veliki uspeh naše tekvondistkinje Aleksandre Perišić

Trećeg dana Evropskog seniorskog prvenstva u tekvondou srpska reprezentacija bogatija je za još jednu medalju. Nakon poraza u polufinalu, mlada reprezentativka Aleksandra Perišić osvojila je bronzano odličje u kategoriji do 67 kilograma.

Perišićevoj u narednom periodu predstoje intenzivne pripreme za nastup na Olimpijskim igrama u avgustu ove godine.

- Bilo je teško. Verovala sam da ću osvojiti zlato, bar sam to želela. Nažalost, moj fokus je pao u drugoj rundi i zato sam izgubila. Bio je ovo lep test za poslednje takmičenje pred Olimpijske igre. Nisam bila u top formi, ali rešićemo to do Pariza. Ovo nije bio naš vrhunac, Olimpijske igre su naš vrhunac, pa se nadam da ćemo tamo zablistati i da ćemo sve popraviti - rekla je Perišićeva.

Podsećamo da se Evropsko seniorsko prvenstvo održava pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i Sekretarijata za omladinu i sport grada Beograda, što dodatno naglašava značaj i podršku koju ovaj događaj ima na državnom i lokalnom nivou.

Autor: