Medvedev o favoritima u Parizu: Novak i Alkaraz imaju najveće šanse za pobedu

Ukoliko Novak Đoković i Karlos Alkaraz budu igrali u Parizu, oni su glavni favoriti za osvajanje Rolan Garosa, kaže Danil Medvedev, četvrti teniser sveta.

Ruski as je poražen od Tomija Pola u dva seta na mastersu u Rimu, dok je u meču pre tog najedvite jade savladao srpskog tenisera Hamada Međedovića.

Nakon poraza u prestonici Italije, Medvedev je na konferenciji za medije pričao o Rolan Garosu, istakavši da su, uprkos lošoj formi, Karlos Alkaras i Novak Đoković prvi favoriti za osvajanje titule.

- Ukoliko budu igrali u Parizu, Novak Đoković i Karlos Alkaras su glavni favoriti. Naravno, još neki teniseri imaju dobre šanse, ali da krenemo po rejtingu.. Janik Siner će imati priliku da osvoji ako bude igrao. Stefanos Cicipas je pobedio u Monte Karlu, ako to uradi i u Rimu, biće jedan od favorita takođe. Za mene su ipak Novak i Karlos najbliži, znaju da igraju na ovoj podlozi, ali mislim da je turnir otvoreniji nego ikada. To je dobro i za mene, jer ne igram tako kvalitetno, tako da što je takmičenje otvorenije, to bolje za mene - rekao je Danil.

Rolan Garos, drugi grend slem sezone, na programu je od 26. maja do 9. juna i biće najbolja prilika da teniseri osete teren na kojem će se igrati Olimpijske igre u prestonici Francuske (26. jul - 11. avgust).

