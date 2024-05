Đoković otkrio zašto se raspravljao sa sudijom zbog hejtera: 'Od početka je to radio...'

Novak Đoković je ubedljivo je savladao Španca Roberta Karbaljesa Baenu sa 6:4:61, 6:2 i plasirao se u treće kolo Rolan Garosa.

Naredni rival najboljem teniseru sveta je pobednik meča Lorenco Museti - Gael Monfis, što bi mogao da bude ozbiljniji test za branioca trofeja.

Novak je na konferenciji pričao o situaciji kada ga je jedan navijač ometao sa tribina, zbog čega se raspravljao i sa sudijom.

- Neko je vikao, nekoliko reči tokom poena, kada je Karbaljes Baena odradio dropšot. Bio je tu u prvom redu, od početka meča je to radio, nastavio je. Dobro, podržavao je protivnika, ali to je bila smetnja. Kada sam hteo da udarim lopticu, on je vikao. Sudija je rekao da ne može to da okvalifikuje kao smetnju - rekao je Đoković.

Mnogi su se već žalili na publiku, ne samo Novak, a direktorka turnira Ameli Morezmo je sazvala konferenciju tim povodom...

- Navijači su pasionirani, s vremena na vreme sam imao ljubav sa navijačima, a i ono drugo. Naravno, želite da vas podržavaju ili da imaju barem neki neutralni stav i atmosferu, ali to je nemoguće, posebno kada igrate protiv Francuza, kao što je to imao Gofan ili ja u prvoj rundi. Morate da shvatite da idete u veliku bitku. To je normalno, oni podržavaju svoje igrače i igračice, posebno jer su uglavnom "autsajderi".

- Video sam hajlajte tog meča, navijači napolju mogu da budu i glasniji. To je deo našeg sporta, drugačiji smo od fudbala, košarke, ali istovremeno, želite dobru atmosferu. Sa moje tačke, hoću da vidim tu atmosferu. Vimbldon ima istoriju, kulturu, ali na drugim turnirima hoćete da vidite navijače kako pevaju. To je lepo iskusiiti. Tanka je linija kada se ona pređe i postane nerespektujuće prema igračima. Razumem što je Gofan pre neki dan reagovao tako. Imao sam slične situacije. Podržavam kada igrači ustanu i pobune se, nije uvek lako tolerisati. Naravno, to je potrebno, jer nećete da trošite nepotrebnu energiju. Ali nekada je to važno - istakao je Đoković.