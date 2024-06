JELENA JE NOVAKOVA NAJVEĆA SNAGA, OVAJ SNIMAK TO DOKAZUJE! Pogledajte momenat koji je PRELOMIO MEČ - samo se okrenuo ka njoj (VIDEO)

Novak Đoković je savladao Lorenca Musetija u noći za nama rezultatom 3:2 (7:5, 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:0) i tako se plasirao u osminu finala Rolan Garosa.

Meč je trajao 4 sata i 37 minuta, a završio je u 3 sata posle ponoći!

Gledali smo u ovom meču sve što tenis ima da pruži. Fenomenalne razmene, preokrete, agresivnu igru, čišćenje linija, a na kraju je kao tokom čitave karijere Novak Đoković izašao kao pobednik!

Jedan od momenata koji je prelomio meč dogodio se u četvrtom setu, kada je Đoković osvojio gem za 1:1.

Baš posle tog poena, Novak se okrenuo ka svojoj supruzi Jeleni, stegao reket, pogledao je i tako joj poslao poruku koja mnogo toga govori. On je sinoć imao neverovatnu podršku svoje supruge, koja je iz "boksa" pomno pratila svaki poen. Bodrila je Jelena svog dragog kao nikada do sada, skakala je posle svakog dobrog poteza i ohrabrivala ga kada stvari nisu polazile za rukom.

She’s all of us ❤️ pic.twitter.com/1nDHuqbJoX

🤩 Celebrating in style



🎉 Djokovic completes the comeback and enjoys the special moment with the crowd at 3:10am#RolandGarros pic.twitter.com/4tlGCu9obq