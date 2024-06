ĐOKOVIĆ POMERA GRANICE: Korak do još jednog rekorda, ovo se Federeru neće svideti

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković je nakon neverovatnog meča uspeo da s eplasira u osminu finala Rolan Garosa pobedom nad Lorencom Musetijem rezultatom 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0.

U meču koji je završen u 3.08 minuta posle ponoći što je najkasnije završen meč u istoriji Rolan Garosa, Srbin je pokazoa zašto je najveći igrač svih vremena.

Đoković je tako došao do 369. pobede na grend slemovima i tako se izjednačio sa Rodžerom Federerom, ali će već u ponedeljak, ako pobedi Fransiska Serundola stići do broja 370 što će biti najveći broj do kojeg je neki igrač stigao računajući i žensku i mušku konkurenciju.

Iza Federera i Đokovića nalazi se Nadal sa 314, potom Konors sa 233, a onda i Agasi sa 224.