FRANCUZI SE POKLONILI ČUDESNOJ SRPKINJI! Scena za pamćenje: Pariska publika NEZAPAMĆENIM OVACIJAMA ispratila borbenu Olgu! (VIDEO)

Svojom borbenošću srpska teniserka osvojila je srca publike na Rolan Garosu...

Francuska publika uspela je da izmami osmeh Olgi Danilović nakon bolne eliminacije na Rolan Garosu.

Olga nije imala snage za novu senzaciju. Srpska teniserka nije uspela da se plasira u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je izgubila od Čehinje Markete Vondroušove sa 4:6, 2:6.

Tužna i razočarana bila je Olga nakon meča, ali francuska publika uspela je, bar na kratko, da joj popravi raspoloženje.

Olga je napravila neviđeno čudo na ovogodišnjem Rolan Garosu. Posle napornih kvalifikacija uspela je da dogura do osmine finala, što je njen najbolji rezultat na grend slemovima u karijeri. Sjajnim partijama, posebno u drugom i trećem kolu, osvojila je srca francuske publike, koja je na spektakularan način ispratila srpskinju.

Aplauzi i ovacije odjekivali su stadionom u momentu kada je Olga napuštala teren.

Pogledajte kako je to izgledalo:

A run to be proud of, Olga 👏#RolandGarros pic.twitter.com/cztc2bO4Wk