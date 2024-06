ARGENTINAC NAHVALIO ĐOKOVIĆA: Pričamo o najboljem teniseru sveta...

Od kada je 2022. ušao u Top 100 ATP liste, Francisko Serundulo je postigao mnogo više nego neki igrači koji su taj status u karijeri ostvarili mnogo pre njega.

Osvojio je dve ATP titule - dobivši i Kaspera Ruda (#5) u Baštadu 2022. i pobedivši u Istbornu prošle godine kao prvi Argentinac koji je bio najbolji na takmičenju na travi još od Frana 1995. Nedelju dana posle uspeha u Švedskoj pobedio je tada 8. igrača sveta Andreja Rubljova za plasman u polufinale Hamburga, a iste godine kao #103 igrač ATP liste postao najniže rangirani teniser u 37-godišnjoj istoriji turnira u Majamiju koji je ušao u polufinale – a na svim Mastersima uopšte 10 godina posle Janovičevog debija u Parizu. Njegov najbolji plasman u karijeri nastao je kao rezultat izuzetnih uspeha upravo na Rolan Garosu prošle godine, kada se vinuo do 19. mesta na svetu pobedom nad Fricom u trećem kolu za prvenac u narednoj rundi jednog Grend slem turnira.

Ubedljivom pobedom nad polufinalistom Mastersa u Rimu Tomijem Polom (3:1) veliki obožavalac zemljaka Nalbandijana I Rodžera Federera iz perioda teniskog stasavanja je zakazao prvi meču karijeri sa prvim igračem sveta Novakom Đokovićem, u momentu kada je on odigrao meć za pamćenje a da je skoro sve što je u dosadašnjem toku sezone prikazao bilo za zaborav.

Upitan da prokomentariše pobedu nad Amerikancem, Fransisko kaže:

"Igrali smo jedan protiv drugog i ranije, i nije lako igrati protiv protiv njega. Meč je počeo normalno, ali nisam igrao u potpunosti onako kako sam hteo, posebno u prvom setu. U drugom je bilo bolje i tada su se stvari okrenule."

O meču sa Đokovićem…

“Pričamo o najboljem teniseru sveta. Nikada nismo igrali, i biće prava premija za mene daa dobijem šansu da igram protv njega, jer ne znam da li ću imati šansu za to u budućnosti. Verujem u sebe i žarko želim da vidim kako je igrati protiv najboljeg. Činjenica je da je dugo je u ovom sportu. Ova godina nije dobra za njega, dok bi za većinu drugih igrača i ovakvi njegovi rezultati verovatno bili dobri. Znamo za šta je sve on sposoban. Gledao sam prve mečeve i jasno je da podiže nivo igre. Biće zaista divna prilika da igram protiv najboljeg I nadam se da ću biti spreman za taj izazov”, iskren je Argentinac.

U čemu vidi moguću šansu za pobedu?

"Idem da igram svoj tenis, da dam sve od sebe. Igram protiv jednog Novaka Đokovića, ali ako postoji neka vrlina u mom tenisu, to je što se trudim da igram svoju igru i da ne pratim ko je na drugoj strani – makar to bio I on.”

Ako sebe smatra kao igrača koji nije sklon pravljenju više alternativnih scenarija u meču, šta bi sadržao onaj glavni da bi mogao da ugrozi Đokovića?

"Ne smem da pravim mnogo neiznuđenih grešaka. Kada neko kao Novak oseti tvoju slabost ili pronađe neku manu, onda to kazni. Ima sve u svojoj igri, sve ume sjajno da radi – da odigrava duge, kratke lopte, drop-šotove… Gledao sam mečeve protiv Ruda u Monte Karlu i protiv Tabila u Rimu, gde su se oni trudili da budu agresivni, da napadaju od prvog udarca i pokušaću i ja da uradim isto. Nisam do sada igrao protiv njega i probaću da uradim nešto slično kao Tabilo, da napadam, da mu ne dozvolim da uđe u svoj ritam – jer ako to ostvari, onda meč protiv njega postaje nemoguća misija”, kaže on.

Na moguću “fudbalsku” atmosferu koja Argentinca i Srbina očekuju na Šatrijeu Serundolo kaže: “Nikada nisam igrao na 'Šatrijeu', ali sam igrao na 'Lenglenu', na 'Džon Kejn areni' u Melburnu… Možda nisu toliko veliki kao 'Šatrije', ali biće lepo igrati na tom terenu."

Da li je po upoznavanju sa žrebom pomislio da bi mogao da dođe do meča sa Novakom?

"Išao sam meč po meč. Volim grend slemove, želim da igram najbolje što mogu. Osetio sam se dobro na prvom meču, a zatim slično i na drugom. Zaista nisam planirao i gledao toliko puno unapred, već sam nastojao da idem kroz turnir postepeno”, kaže Serundolo, koji će slobodno vreme iskoristiti za dobar odmor, zatim kraći trening i analizu prethodnog i narednog meča sa svojim timom.

