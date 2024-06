NEVIĐENI SKANDAL U FRANCUSKOJ! Srpski teniser na meti BESRAMNIH napada: 'ĐOKOVIĆ MORA DA UMRE, POŠALJI GA U LUDNICU'

Srpski teniser Novak Đoković odigrao je u noći između subote i nedelje epski meč protiv Lorenca Musetija, za koji je rekao da je možda i njegov najluđi na Rolan Garosu. Đoković je posle preokreta i četiri i po sata tenisa protiv Musetija, uspeo na kraju da slavi 3:2 i to kada su časovnici pokazivali 3.07 ujutru.

I pored svega, Đoković posle meča nije hteo jednu ružnu reč da kaže o organizatorima jer je želeo da u prvi plan istakne sjajnu igru svog protivnika iz Italije, iako to možda nije zaslužio - samo zbog svojih trenera. Đoković se inače sjajno slaže sa Italijanom još od kada se pojavio na velikoj sceni 2021. godine, ali njegovi treneri su nažalost na meču u noći između subote i nedelje prešli sve granice dobrog ukusa i ATP bi trebalo da ih kazni.

O čemu se radi? Na ovogodišnjem Rolan Garosu su kod trenera u "boksu" postavljene kamere i mikrofoni, a s obzirom na to da je bilo kasno i hladno, što je uticalo da veliki broj navijača ne dočeka kraj meča, daleko bolje su se čuju. Čak ni to nije sprečilo da se treneri Lorenca Musetija sramno ponesu.

U više navrata moglo je da se čuje kako Simone Tartarini i Korado Baracuti vređaju Novaka Đokovića, zaboravljajući da odlično zna engleski jezik. Navijači koji su pratili meč na društvenim mrežama ističu da su čuli da je jedan od njih dvojice čak vikao da "pošalje Đokovića u ludnicu" i da "mora da umre", nadamo se ipak misleći samo figurativno, dok su se daleko najjasnije čuli u odlučujućem gemu trećeg seta.

Pri rezultatu 2:1 za Musetija, Đoković je uspeo da izjednači i "proključao" je kada je osetio podršku navijača i supruge Jelene. A, iz boksa trenera Lorenca Musetija čulo se: "Hajde, gotov je za 15 minuta!" i "Nateraj ga da se kreće, gotov je. Nek se povuče!".

Ako je Đoković čuo ove reči, a nemoguće je da ih nije čuo jer odlično "hvata" italijanski i treneri su bili izuzetno glasni, možda ga je to dodatno motivisalo da razbije Musetija do kraja. Preciznije, Museti je od tog trenutka osvojio još samo jedan gem do kraja susreta, što dovoljno govori o tome koje bio na "15 minuta od predaje". Izgleda da neki nikada neće naučiti da je jedina stvar koju teniser ne sme da uradi protiv Đokovića - da ga provocira.

Iako je Lorenco Museti bio krajnje korektan, "prljav" posao umesto njega odradili su njegovi treneri koje je ne samo Đoković "uništio", nego im je zapamtio za sva vremena.

Podsetimo, Novak Đoković danas ne pre 16.00 igra meč osmine finala protiv Fransiska Serundola.

Autor: