PRATITE UŽIVO NA PINK.RS! ĐOKOVIĆ - SERUNDOLO: Argentinac VRATIO BREJK! DRAMA na Šatrijeu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas igra protiv Frensisa Serundola meč osmine finala Rolan Garosa, a njihov susret je postavljen kao treći na stadionu "Filip Šatrije.

Novak je do osmine finala došao na veoma iscrpljujući način, pošto je protiv Lorenca Musetija igrao skoro pet sati.

Peti set:

3:3 - Gem za Argentinca, neizvesnost dostiže vrhunac.

2:1 - Vraća brejk Serundolo! Očekuje nas prava drama do kraja susreta!

2:0 - IDEEMO! Brejk Đokovića! Stvari dolaze na svoje mesto! Odakle ovom čoveku snage da u 37. godini preokrene duel, posle meča koji je završio u 3 ujutru i pet setova pre samo dva dana. Mentalna gromada!

1:0 - Siguran gem na svoj servis! Novak odlično otvara set odluke!

Uživo:

Četvrti set:

7:5 - Od čega je napravljen Novak Đoković!? Uspeo je najbolji na svetu da napravi brejk i osvoji set. Vratio se Novak, a sada se on sve pita!

6:5 - Kakav gem za Novaka. Bio je na ivici ponora, suočavao se sa brejk loptom, ali je uspeo da sačuva svoj servis. Pritisak je sada na Serundolu! Servira da ostane u setu!

5:5 - Odgovara Serundolo. Očekuje nas drama u četvrtom setu!

5:4 - Ovo je PRAVI Novak Đoković! Uzvik šampiona nakon osvojenog gema! Momentum je na njegovoj strani!

"The smile said it all!"



Novak Djokovic brings it back in the fourth set against Francisco Cerundolo 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Fb6ZkjGgvY