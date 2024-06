Alkaraz jednom rečenicom pokazao koliko ceni Đokovića: Gospodski mu se obratio na konferenciji

Ako je Karlos Alkaraz imao svojih pet minuta na konferenciji za medije na engleskom jeziku posle pobede nad Stefanosom Cicipasom i plasmanom u polufinale Rolan Garosa, onda se tek više raspričao na španskom, gde je imao neke zanimljiva zapažanja i o našem Novaku Đokoviću.

Ipak, na samom startu konferencije, novinare je zanimalo šta misli o tome što je Cicipas protestovao kod Oreli Turt zbog previše njegovog vikanja. Videlo se na kameri da se i nasmejao kada se to desilo.

- Čuo sam, bilo je to na promeni strana, prišao je sudiji, tako da sam čuo. Šta da kažem. Na kraju, može da se žali, to je njegovo pravo. Može da kaže sudiji ako mu nešto smeta. Ja ne mislim da sam ispuštao tako glasne zvukove da bih uticao na njega. Svako ima svoje mišljenje, možda neki misle da je bilo previše, možda on tako misli, ja ne mislim tako. Ima slobodu da kaže to sudiji.

Potom se baš posebno osvrnuo na Novakovu povredu i dosta detaljnije opisao problem sa kojim se Đoković susreo.

- Video sam da je povreda meniskusa, nisam znao koliko je ozbiljna povreda, ako mi kažete da postoji ruptura. Nisam lekar niti znam koliko dugo će biti van terena. Rupture nikada nisu dobre vesti. Sve što mogu da kažem sada je da se nadam da će brzo da se oporavi brzo. Pokazao je mnogo puta da se vraća mnogo jači posle povreda i da to radi brzo.Želim mu da se što pre oporavi i vrati na teren. Da svi možemo da uživamo u njegovom tenisu.

Novak se žalio na kvalitet podloge, ali Alkaraz nije video neki poseban problem sa njom.

- Ako je on tako video, onda je video. Ja lično nisam imao nikakav problem sa šljakom. U ovom momentu uživam u tenisu.

Da li su Janik Siner i Karlos Alkaraz naredni Novak Đoković i Rafael Nadal?

- Na kraju krajeva i ja očekujem da ću u narednih 10-15 godina da vodim bitke sa njim. Lepo je igrati sa Janikom, zahvaljujući njemu sam postao bolji igrač. Zbog toga želim da ustajem ujutru, da treniram, da podižem svoj nivo, da budem tu, da se borim za velike titule sa njim. Kao što sam rekao, mislim da su svi želeli da nas vide u polufinalu. I ja imam želju, skor je 4-4, to je jedna od najvećih želja. Ima tri titule ove sezone, igra odlično. Spreman sam, daćemo sve od sebe i nadam se da će navijači uživati i da će da bude lepa partija.

Je li se to nešto promenilo u igri Sinera i kako je on postao prvi na svetu?

- Znate kako, verujem da je on oduvek bio dobar igrač, možda mu je nedostajala konstantnost. Sada je u tome uspeo. Ove godine jedini momenat u kom je bio slobiji, bio je početak meča protiv Mutea ovde. Na svim ostalim mečevima imao je visok nivo. Napredovao je mnogo i zato je tu gde jeste i zato je prvi i teško ga je pobediti. Najbolji igrači to rade i on je svakako jedan od njih.

Sa Sinerom je odigrao mnogo nezaboravnih mečeva na Vimbldonu i US Openu, a sada će igrati u Parizu.

- Jedva čekam da igram meč, mislim da će biti lep i zabavan meč. Da vidim svoj nivo igre, da vidim gde sam sada. Uradiću sve da pobedim. Te tri partije koje spominjete bile su dobre i komplikovane u isto vreme. Vimbldon? Sećam se da mi je bilo teško, prvi put na Centralnom terenu, bio sam nervozan, pa smo posle toga igrali na vrhunskom nivou. Na svakom meču sam izvlačio pouke i kako treba da igram protiv njega. Meč na US openu trajao je toliko dugo, fizički, mentalno, teniski, sve je bilo naporno. Jedna od najboljih partija u mojoj karijeri koju sam odigrao. Janik je igrač koji te drži na vrhunskom nivou i moraš da nalaziš rešenja i to je lepota tenisa.