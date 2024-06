TRAGEDIJA: Italijanski sportista i njegova devojka POGINULI na planini - ZATRPAO IH SNEG u provaliji!

Italijanski skijaš Danijel Pesion (28) i njegova devojka Elisa Arlian (27) stradali su u jezivoj nesreći.

Nesreća se dogodila na planini Monte Zerbion u Italiji.

Kako se nisu na vreme vratili svojim kućama, krenula je potraga za njima. Nažalost, sve je ukazivalo na to da se dogodila tragedija. Mladi par pao je u provaliju pre nego što ih je zatrpao sneg.

World Cup skier Jean Daniel Pession and his girlfriend Elisa Arlian are dead after falling over 2,000 feet off a mountain in Italy. 💔🕊



