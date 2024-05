PRVI SNIMCI SA MESTA PADA HELIKOPTERA: Poginuli svi članovi iranske delagacija na čelu sa predsednikom Raisijem

Nakon što su iranski mediji i specijalne spasilačke jedinice saopštile kako su u helikopterskoj nesreći stradali predsednik države Ebrahim Raisi, šef diplomatije Hossein Amir-Abdolahian i ostatak delegacije, agencije u Iranu objavile su i prve fotografije i snimke s mesta nesreće.

Prema onome što se može videti sa snimka koji je zabeležen iz vazduha, helikopter se srušio na izuzetno teškom planinskom delu, a spasiocima su trebali sati da dođu do delegacije koja se nalazila u helikopteru.

Prve informacije koje su saopštene su te da na mestu nesreće niko nije pronađen sa znakovima života.

- Otkrivanjem mesta nesreće nisu otkriveni znakovi života među putnicima helikoptera - rekao je šef iranskog Crvenog polumeseca Pir Hosein Kolivand.

BREAKING — The most clear aerial footage of Raisi helicopter crash site in Iran so far pic.twitter.com/G2J9QfYUKO