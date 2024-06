Jovana Nerić ugostila je u novom izdanju podkasta “U društvu najboljih” najboljeg srpskog automobilistu Dušana Borkovića.

Govoreći o karijeri, ali i životu, Borković se pristio oca.

Otac Jovan bio je njegova najveća podrška i inspiracija od prvog dana. On je bio nekadašni šampion Jugoslavije u mototrkama i trkama kamionima, i zbog njega je nasledio to ljubav prema sportu. Bili su nerazdvojni, sve su radili zajedno i uživali su u tomu. Zahvalan je na svakom danu provedenom se njim. Otac je uspeo da doživi uspeh sina 2014. godine, kada je osvojio drugo mesto na stazi Suzuka u Japanu na svetskom takmičenju. To je bio njihov zajednićki uspeh. I dan danas ga obuzme lavina emocija kada pomisli na taj podium, kada je stajao rame uz rame sa najvećim svetskim zvezdama automobilizma.

- Svako je na svoj način vezen za roditelje. Uz mene je otac bio od prvog trenutka, da kažem, kad sam krenu da se bavim kartingom. Od njega sam i nasledio svakako tu ljubav. Kad sam se tek rodio, pa već sa godinu danas su me pitali šta ću da budem, a ja sam rekao, tati im pijon. Kad u benzin uđe krv, nikad ne izađe – dodaje Borković i dodao:

Drago mi je što je video kako sam 2014. godinu vozio sa Lojbom, ni on nije mogao da sanja čak, da će se to tako nešto desiti. Taj podijum u Japanu je bio najemotivniji ikada. Ta staza Suzuka, koju smo jon i ja gledali na televizijama samo, gde se vozila poslednja trka Formule 1. Međutim, 2015. godine smo se vratili na Evropsko prvenstvo, i tu sam postavao Evropski šampion. To, nažalost, nije. I tad sam rešio da sve trke posvetim toj ljubavi koju sam imao prema njemu, tako je i dan danas.

Upitan koji je najbolji savet koji dobio od oca, Borković je kaže da mu je savetovao da nikada ne da na sebe.

- Govorio mi je i u trkama, i to mi ostalo je dan danas, da nikad ne dam na sebe. Na trkama sam onako vrlo agresivan, jer svaki put, kad vidim da je neko malo agresivniji, ja budem još više, i uvek nekako vraćam sve to, i duplo kad treba – prisetio se Dušan.

Kako kaže gubitak oce je bio veliki udarac za njegovu psihu, ali je uspeo da se vrati i da nađe neku novu energiju, neki novi motiv da i zbog njega iako nije sa nama da mu i dalje pokažem da ću osvojiti još neke stvari.

- Teško mi je da, to je to…- rekao je Borković sa suzama u očima.

Autor: