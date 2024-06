BITI ILI NE BITI: Odbojkaši Srbije u BORBI za Olimpijsku VIZU - Na putu do Pariza stoji ime reprezentacija Kube!

Biti ili ne biti - to je moto današnje utakmice odbojkaša Srbije s Kubom u okviru treće nedelje Lige nacija.

Meč koji odlučuje ko će putovati na Olimpijske igre u Pariz biće odigran u dvorani Stožice u Ljubljani (početak u 16.30). Srbija je trenutno na devetom mestu FIVB rang-liste sa 251,55 bodova, a Kuba na desetom sa 250,64 boda. Jedna od ove dve selekcije izboriće vizu za Pariz, dakle, pobeda je "orlovima" imperativ.

- Možemo da očekujemo borbu kao što je bila na turniru u Kanadi. Na neki način smo se rehabilitovali i došli u situaciju da s Kubom na ovom turniru rešavamo ko će ići na Olimpijske igre - izjavio je selektor Srbije Igor Kolaković i dodao:

- Moramo da igramo pod pritiskom. Jednostavno, došli smo do toga da ovaj turnir odlučuje o svemu. Iskreno se nadam da će svi igrači da budu zdravi i da ćemo se boriti za naše ciljeve.

On je podsetio da je Kuba opasan rival, koji je dominirao na prvom turniru Lige nacija.

- Na drugom turniru imali su problem pošto najbolji igrač i lider te ekipe Simon nije bio u timu. On će igrati danas, što znači da će Kuba biti znatno jača. To je inspirativna ekipa, jako atraktivna, praviće poene koji mogu da ubiju moral protivničkoj ekipi, ali moramo da budemo spremni na to. Moramo strpljivom igrom, naročito u tehničkom smislu, da dođemo do poena koji će nam biti važni - istakao je Kolaković, koji je dodao da očekuje podršku navijača u Ljubljani.

Drugi rival Srbiji na turniru u glavnom gradu Slovenije biće Turska u petak od 20.30 sati. Odbojkaši Srbije će se u subotu od 16.30 časova sastati s Poljskom, a dan kasnije igraće sa Slovenijom od 20.30 sati.

Autor: Iva Besarabić