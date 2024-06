BIĆE LJUTA BORBA: Odbojkašice Srbije saznale RIVALE na Olimpijskim igrama! - OVE ekipe im stoje na putu do ZLATNE medalje!

Odbojkašice Srbije nadaju se da će ovog leta osvojiti jedino zlato koje im nedostaje - ono najvrednije, olimpijsko.

Odbojkašice Srbije su čekale rivale na Olimpijskim igrama u najslabijem šeširu, izbegle su najveće mine u grupi poput Brazila, Turske, Italije, ali nisu baš najbolje prošle, odnosno mogle su da imaju i više sreće.

Na žrebu u Bankoku je odlučeno da će prepreke Srbije u Parizu biti domaćin Francuska (iz prvog šešira), branilac zlata Amerika i selekcija Kine.

Žreb za grupe na Olimpijskim igrama u Parizu:

Grupa A: Francuska (domaćin), Kina, SAD, Srbija

Grupa B: Brazil (1. na FIVB listi), Poljska, Japan Kenija

Grupa C: Italija (2. na FIVB listi), Turska Holandija, Dominikanska Republika

Još prošle godine je sedam reprezentacija imalo zagarantovano mesto na olimpijskom turniru - to su domaćin Francuska, te Srbija, Dominikanska Republika, Brazil, Sjedinjene Američke Države, Poljska i Turska.

