Novak je mnogo puta napravio istu grešku, sad ne sme da je ponovi: Đoković previše puta dozvolio neverovatan 'luksuz'

Novak Đoković bio je siguran u prvom kolu Vimbldona protiv Vita Koprive, a danas ga čeka još jedan malo poznati teniser protiv kojeg je apsolutni favorit i koji na papiru ne bi trebalo da predstavlja problem. Nole će u drugom kolu igrati protiv domaćeg tenisera Džejkoba Firnlija, trenutno 277. na ATP listi, pa je jasno da ne bi ni bio na londonskoj travi da nije domaći teniser i da nije dobio specijalnu pozivnicu.

Međutim, tako loš rang Novaka ne sme da zavara. Firnli je očigledno specijalista za travu jer je kao Britanac odrastao na najbržoj teniskoj podlozi. Da ne sme da se opusti Đokovića moraju da podsete ne tako retke situacije poslednjih godina kada je bio favorit, a onda se opekao i bivao eliminisan sa turnira.

Koliko ove godine, Novaka je u Ženevi pobedio Tomaš Mahač, tada 44. teniser sveta, dok ga je pre toga u Rimu izbacio Alehandro Tabilo, tada 32. na ATP listi. Naravno, još uvek sigurno peče poraz u Indijan Velsu od Italijana Luke Nartija, tada 123. na svetu. Koliko je to bio neočekivan poraz svedoči to što je do tada Novak u poslednjih pet godina osigrao 297 mečeva protiv tenisera koji su ispod 30. mesta, a izgubio je u samo sedam navrata. U ovih nekoliko meseci smo ih pobrojali tri.

A ko je sve to pobeđivao Novaka u tih pet godina a da nije bio u top 30? Sve je počelo od Filipa Kolšrajbera 2019. koji je tada bio 39. na svetu. Lorenco Sonego, tada 55. reket planete, slavio je 2020. u oktobru, a onda su u 2021. bolji bili Danijel Evans, tada 45. na ATP listi i Arslan Karacev (44.). Interesantno, 123. na svetu je pobeđivao Novaka i pre Nardija, a to je bio Jirži Veseli februara 2022. I za kraj, pre pomenutih, to je bio naš Dušan Lajović, koji je kao 56. na svetu pobedio Đokovića u četvrtfinalu turnira u Banjaluci.

Autor: Jovana Nerić