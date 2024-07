NOVAK KIDAO ŽIVCE NAVIJAČIMA: Urlao na boks, utišao sramnu publiku i izborio se sa klincem iz Britanije!

Najbolji srpski teniser plasirao se u treće kolo Vimbldona.

On je slavio nad Britancem Džejkobom Fernlijem sa 3:1 (6:3, 6:4, 5:7, 7:5).

Dosta promenjivo odigrao je Novak na današnjem meču. U prva dva seta bio je - fantastična. Servis ga je služio besprekorno, a ritern je bio na vrhuskom nivou. Nije bilo lako srpskom asu jer je na drugoj strani bio izuzetno dobar server. Međutim, svaku njegov malo slabiji servis gem, Novak je znao da iskoristi. U prva dva seta napravio je po jedan brejk i to mu je bilo dovoljno za veliku prednost - 6:3, 6:4.

Treći set počeo je takođe sjajno. Đoković je napravio brejk u ranoj fazi tog dela igre i delovalo je da je samo pitanje kad će kraj meča, ali... Usledio je potpuni pad u igri najboljeg tenisera svih vremena! Novak je izgubio dva gema na svoj servis i dopustio Britancu da osvojio set i potpuno se vrati u meč. Publika je u tim momentima bila u transu i apsolutno svi su navijali protiv Novaka.

Đokovića je malo uhvatila i nervoza u toj fazi igre pa je nekoliko puta "uhvaćen" kako urla na svoj boks. Pored toga imao je problema sa jednim čovekom iz publike koji ga je sve vreme ometao, a na sve to nadovezao se i vetar koji je duvao sve jače i jače.

Problemi su se nizali u četvrtom setu, oba tenisera su čuvala svoj servis, ali je ipak Nole pokazao ko je tata na terenu. U samoj završnici je stigao do brejka, servirao za pobedu i - pobedio!

Četvrti set

5:6 - KONAČNO! BREJK! Novak će sada servirati za pobedu!

5:5 - Sačuvao je Nole servis! Bilo je 30:15 za Britanca, ali je onda srpski teniser zaigrao pametnije i broj grešaka sveo na minimum.

5:4 - Neverovatan gem Firnlija! Sa "nulom" počistio Noleta...

4:4 - Igra živaca u četvrtom setu se nastavlja! Novak nije imao mnogo problema na servis-gemu, te je lako stigao do izjednačenja.

3:2 - Sjajno je servirao 22-godišnji teniser u ovom gemu! Novak je uspeo da mu oduzme jedan poen, i samo to...

2:2 - Savršen gem Đokovića!

2:1 - Oduzeo je Đoković jedan poen mlađanom teniseru, a onda je Firnli pokazao šta ume - a na tome mu je čestitao čak i Nole!

1:1 - Novak pametnom igrom osvaja servis-gem. Međutim, ono što je dosta problema pravilo srpskom teniseru u ovom gemu jeste vetar koji na momente dostiže jake udare.

1:0 - Britanac uzima prvi servis gem u četvrtom setu. Igra kao u transu na krilima ogromne podrške sa tribina.

Neverovatno kako je Novak izgubio treći set. Napravio je u ranoj fazi seta brejk viška i delovalo je da je samo pitanje momenta koliko će ovaj meč da traje. Međutim, od tog momenta Đoković je potpuno pao u igri i izgubio čak dva gema na svoj servis.

7:5 - Gubi Novak set! Katastrofa... Poveo je Đoković sa 30:0 u ovom gemu, ali potom gubi četiri vezana poena?!

6:5 - Obezbedio je Džejkob Firnli bar taj-brejk u trećem setu. Novak će u narednom gemu drugi put servirati za opstanak u setu.

5:5 - Servirao je Novak za opstanak u setu i nije imao ozbiljnijih poteškoća. Sada je pritisak na domaćem teniseru.

5:4 - Šteta! Dve brejk lopte nije iskoristio Đoković u ovom gemu. Bili smo tamo blizu, praktično, kraja meča.

4:4 - Dobro je što Novak nije imao problema u ovom gemu. Ulazimo polako u finiš trećeg seta.

4:3 - Imao je Đoković brejk loptu, ali dva asa domaćeg tenisera rešavaju ovaj gem i vraćaju prednost Britancu.

3:3 - Prvi put na Vimbldonu, Novak gubi svoj servis. Totalno neočekivan pad u igri srpskog asa.

2:3 - Brejk! Sjajno! Ovaj meč se polako privodi kraju. Tri brejk lopte imao je Novak na ovom meču i sve tri je iskoristio.

3:2 - I dalje Džejkob drži svoj servis, videćemo koliko će uspeti u tome i da li može da uvede set u taj-brejk.

2:2 - Rutinski servis gem za Đoković. Bez izgubljenog poena poravnava rezultat u trećem setu.

2:1 - Dominiraju servis u ovoj fazi meča. Firnli jako dobar u ovom segmentu igre.

1:1 - Bez problema Novak uzmi prvi gem u trećem setu. Servis ga odlično služi i dalje.

1:0 - Pritiskao je srpski as na startu trećeg seta, ali se provlači Britanac. Za sada.

Prvi put na ovogodišnjem Vimbldonu, Novak je morao da spasava brejk loptu. To je uradio savršeno (as), a onda je potom došao i do brejka dovoljnog za drugi set. U jednom momentu ovog dela igre Đoković je urlao na svoj boks.

4:6 - Odlično! I drugi set pripada Novaku. Jedan brejk je bio dovoljan za lepu prednost. Verujemo da će brzo ovaj meč da se privede kraju...

4:5 - Uzima Firnli ovaj gem, ali on je sebi "štetu" već napravio gubitkom servisa u prethodnom servis gemu.

3:5 - Rutinski Đoković potvrđuje brejk i dolazi na gem od osvajanja drugog seta. Naš teniser dobio je 12 od prethodnih 13 poena.

3:4 - Brejk! Ponovo idealan momenat da se prelomi set! Sjajno je riternirao Novak i zasluženo došao na korak od drugo seta.

3:3 - Uzvraća istom merom i naš teniser. Ovo je značajno, posebno posle problema u prethodnom servis gemu.

3:2 - Novi servis gem sa nulom. Džejkob je ušao "u udarac" sa servis linije.

2:2 - Nije bilo lako! Prvi veliki pritisak Firnlija na servis Đokovića, jer je došao do brejk lopte (prvi put na Vimbldonu 2024, Novak je rivalu dozvolio brejk loptu)... Ali tada je Novak odservirao as!

1:1 - Nastavljaju se odlični servisi i od strane Đokovića. Do sada je bio 100 odsto dobijenih poena posle ubačenog prvog servisa (izgubio jedan poena u ovom gemu).

1:0 - Osim pada u 8. gemu, Firnli servira zaista kvalitno.

Ponadali su se Britanci da bi ovde moglo da dođe do iznenađanja, pa su ovacijama ispraćali početne gemove za Firnlija, ali stvari su došle na svoje mesto u osmom gemu kada je Novak napravio brejk dovoljan za osvajanje prvog seta.

3:6 - Lagan servis gem. S nulom. Stvari idu po planu. Za nešto malo više od pola sata Novak dolazi do prvog seta.

3:5 - Brejk! Stvari dolaze na svoje mesto. Prvi nešto malo slabiji servis gem Firnlija, Novak surovo kažnjava.

3:4 - Novi servis gem koji lagano uzima igrač koji ima početni udarac. Servisi dominiraju na obe strane.

3:3 - Pružio je naš teniser malo jači otpor rivalu na njegov servis, ali i dalje bez brejk lopte.

2:3 - Svi deset poena na prvi servis osvojio je Đoković. Čini se da će Britancu biti pakleno teško da napravi jedan brejk protiv Novaka.

2:2 - Firnli nastavlja sa dobrim početnim udarcem. Drži visok nivo kako prvog, tako i drugog servisa.

1:2 - Istom merom uzvraća i Novak. Gem bez izgubljenog poena za srpskog tenisera.

1:1 - Vrhunski server je Britanac, pa tako neće biti lako dolaziti do brejkova ovog popodneva na Centralnom terenu. Gem sa nulom za Džejkoba.

