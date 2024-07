Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do finala i titule Vimbldona: Popirin, pa veliki ispit i onda...

Za Novaka Đokovića su prošla dva kola Vimbldona, ali za mnoge favorite nisu. Nosioci na ovom prestižnom Grend slemu su prilično brzo otpadali i sada imamo situaciju da Srbin može naići tek na dva kosturaša do samog polufinala!

Ovo je veoma lepa informacija za Novaka, a u nekoj kombinaciji bi moglo da se desi da do najboljih četiri na turniru dođe i bez okršaja sa nosiocem, što bi bilo ravno ogromnoj sreći.

Ipak, to sada nije baš najrealnije, jer bi već mogao da ima minu u osmini finala. Od te mine se očekuje prolaz dalje.

Đoković je prvo savladao Vita Koprivu, a zatim i Džejkoba Firnlija, ali mu je to na papiru bio daleko lakši deo posla.

Iako su projekcije govorile da će se sastati sa Tomasom Martinom Ečeverijem, Argentinca je nakon ogromne borbe izbacio Aleksej Popirin koji će se u subotu u trećoj rundi naći naspram Novaka.

Do sada su se njih dvojica sastajala dva puta i u oba navrata je Srbin bio bolji. Baš ove godine je popularni Pop izašao na megdan najboljem svih vremena u svojoj Australiji, uzeo jedan set, ali položio oružje na kraju susreta.

Dok se taj duel sa Australijancem očekuje, već se, kao i uvek kada je Đoković u pitanju, baca pogled dalje u žreb i ko bi mogao da mu bude protivnik do titule.

Pa mu se tako već jasno ukazuje da će se u osmini finala sastati sa Holgerom Runeom ili Kventanom Alisom.

U tom okršaju je Danac veliki favorit i on je jedan od te dvojice nosilaca koji bi mogao do polufinala da zadesi srpskog asa. No, Rune je standardno nepredvidiv i nakon nekoliko dobrih performansa može brzo pasti, pogotovo ako se ne igra na betonu.

Holger je imao priliku da trenira sa Novakom pre nekoliko dana, njih dvojica se vrlo dobro poznaju, a uskoro bi mogli da se nađu jedan naspram drugog na Centralnom terenu.

Ukoliko preskoči i tu prepreku, srpski as će moći ponovo na Australijanca... Ili dva Francuza... Ili Rusa.

Projektovano, u četvrtfinalu bi mogao da mu naiđe Aleks De Minor.

"Demon", kako vole da ga zovu sunarodnici, favorit je da prođe iz ovog rukavca gde prvo igra protiv Luke Puija, a onda protiv boljeg iz duela Artura Fisa i Romana Safiulina.

Upravo je tu samo De Minor nosilac, jer su svi ostali napravili po iznenađenje ili im se iznenađenje samo ukazalo. Na papiru, iz tog dela žreba je najveća pretnja za Novaka trebalo da bude Hubert Hurkač koji je na meč lopti Artura Fisa predao susret.

Ukoliko se sve najteže kockice slože, u polufinalu bi ga čekao Aleksandar Zverev.

Ali, ni Saši neće biti lako, jer će sada odmah morati na Kamerona Norija, a onda na pobednika između Tejlora Frica i hita ove sezone, Alehandra Tabila.

U krajnjoj strani Novakovog žreba, sa kojim bi se prvo Zverev morao zabaviti, nalaze se još Emil Rusuvuori i Đovani Mpeši Perikar, te Lorenco Museti i Fransisko Komesanja.

Jasno je da Nemac ovde ima najveće mogućnosti i najbolja oružja, samo što će isto kao Đoković morati da dokaže da je vredan ovosezonskog polufinala.

Naravno, za finale su mete ostale iste kao i na startu turnira, a one na papiru glase - Janik Siner ili Karlos Alkaraz.

Tamo se još nalaze i Danil Medvedev, Grigor Dimitrov, Frensis Tijafo, Tomi Pol... Ima još uvek dosta prostora da se vidi ko će u borbu za titulu.

Sve u svemu, prirodno, sada dolaze sve ozbiljniji zadaci za Novaka.

No, prvo Popirin, pa ćemo da vidimo dalji razvoj situacije.



Autor: Jovana Nerić